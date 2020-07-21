В основном иностранцы: СМИ раскрыли новую стратегию "Динамо" по новому тренеру

Руководство киевского "Динамо" составило список наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера команды после увольнения Алексея Михайличенко.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, в столичном клубе решили изменить стратегию и не приглашать на должность тренера специалистов, которые ранее работали в "Динамо". Поэтому в списке наиболее вероятных кандидатов на пост наставника киевлян фигурируют в основном иностранные фамилии.

Таким образом, представители команды не будут вести переговоры с Сергеем Ребровым, который, как писали СМИ, получил предложение от "Динамо" и взял время на размышления.

Ожидается, что киевляне выйдут из отпуска 29 июля и начнут подготовку к сезону 2020/21 с новым тренером.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал информацию о возможном переходе в "Динамо".