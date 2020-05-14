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15 мая • обновлено в 12:05
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В одном из самых титулованных клубов Европы случилось массовое заражение коронавирусом

10.7т
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В турецком "Бешикташе", который является одним из самых титулованных клубов Европы, было выявлено массовое заражение коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт команды, 13 мая все игроки, тренеры и члены персонала сдали тесты на наличие COVID-19. Положительный результат получили восемь из них. "Бешикташ" принял немедленные меры по их изоляции и продолжит действовать в рамках установленных процедур.

"Бешикташ"

"Бешикташ"

Отметим, что возобновление сезона в турецкой Суперлиге запланировано на 12 июня. Лидером первенства является "Трабзонспор", который набрал 53 очка после 26 туров и опережает "Башакшехир" лишь по дополнительным показателям. Что касается "Бешикташа", то команда занимает пятую позицию с 49 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции приняли неожиданное решение не тестировать футболистов на наличие коронавируса перед матчами и тренировками.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Тег
Бешикташ Стамбул
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