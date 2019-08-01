В новый клуб: "Реал" принял неожиданное решение по Лунину

В карьере украинского голкипера Андрея Лунина может возникнуть неожиданный поворот. "Реал" предложил новичку Ла Лиги - клубу "Мальорка" - взять украинского вратаря в аренду.

Как сообщает Fichajes, "Мальорка" пока раздумывает над предложением "Сливочных".

Андрей Лунин

Отметим, что "Мальорка" повысилась в классе по итогам прошлого сезона и действительно ищет усиление под элитный испанский дивизион. На данный момент клуб располагает опытным голкипером Мануэлем Рейной, который в прошлом сезоне стал одним из лучших игроков команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал украинца Лунина голкипером будущего.

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