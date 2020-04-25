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25 апреля • обновлено в 12:01
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В Нидерландах сенсационно решили завершить футбольный сезон

1.7т
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Нидерланды стали первой страной в Европе где официально отменили чемпионат страны по футболу из-за коронавируса.

Сезон не будет доигран – он полностью отменен: и в Эредивизи, и в Эрстедивизи (второй дивизион). Такое произошло впервые с 1945 года, когда турнир по понятным причинам не проводился.

Чемпиона не будет: лидирующий "Аякс" будет участвовать в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. АЗ начнет свой путь в ЛЧ со второго раунда квалификации. То есть на два этапа ниже.

Плей-офф за Лигу Европы проводить не будут: места отданы "Фейеноорду", ПСВ и "Виллему II", который не играл в еврокубках с начала нулевых.

Сохранят свои места аутсайдеры лиги "АДО Ден Хаг" и РКК, а "Фортуне" не придется играть стыковые матчи. Не пойдут на повышение в высший дивизион "Камбюр" и "Де Графсхап".

Несколько голландских клубов резко отреагировали на такое решение Королевского футбольного союза

"Я взбешен, — заявил генеральный менеджер "Де Графсхапа" Ханс Мартайн Остендорп. — Это неприемлемо и несправедливо".

"Такого позора голландский футбол еще не знал", — цитирует AD главного тренера "Камбюра" Хенка де Йонга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за коронавируса был отменен бой Ломаченко, клубный чемпионат мира, футбольные еврокубки и чемпионат мира по хоккею, а также Wimbledon.

7 марта Союз европейских футбольных ассоциаций провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год.

Вечером того же дня УАФ остановил все футбольные турниры в Украине.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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