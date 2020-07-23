В Москве взорвали конструкции "Олимпийского". Видео

Максим Иншаков Футбол 21:25, 23.07.2020 Обновлено: 21:53, 23.07.2020

В Москве 23 июля проводят работы по сносу конструкций спортивного комплекса "Олимпийский".

Процесс получился настолько громким и зрелищным, что многие пользователи соцсетей решили разместить видео со взрывами у себя в аккаунтах.

"Олимпийский" взрывают так мощно, что дом трясёт. Подняли пыль", – пишет житель района, наблюдавший за сносом из окон.

Twitter Московские новости
Twitter krutayavi

Издание LifeShot опубликовало видео последствий взрывов, снятое с дрона.

Спорткомплекс "Олимпийский" — один из самых крупных многофункциональных спортивно-концертных комплексов России.

В начале 2019 года его закрыли на реконструкцию. Многофункциональную арену для спортивных матчей и концертов планируют оставить. Внешний вид здания будет сохранен, но внутри убирают некоторые конструкции, построят стилобат и переходы, чтобы соединить три здания. Ожидается, что реконструкция завершится в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Атланте снесли один из крупнейших стадионов США "Georgia Dome", который принимал Олимпийские игры 1996 года. Арена, рассчитанная на 75000 зрителей, была разрушена при помощи взрывчатки.

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