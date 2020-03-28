В Москве во время игры подстрелили юного футболиста

Юный футболист получил ранение в грудь из пневматического пистолета во время матча на детской площадке в Москве. Пострадавший ребенок был госпитализирован.

"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, уточнив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.

Как сообщает OBOZREVATEL, известный боец смешанных единоборств (ММА) из Афганистана Ахмед Вали Хотак перед московским турниром Fight Nights пережил нападение неизвестных.

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