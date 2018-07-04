В Москве фанатку сборной Колумбии развели на групповой секс

Двое болельщиков из Казахстана склонили футбольную болельщицу из Колумбии к групповому сексу во время чемпионата мира 2018 года в России. Инцидент произошел в одной из московских гостиниц, при этом мужчины представились девушке японцами.

По сообщению elis.media, 29-летняя колумбийка приехала в Москву на ЧМ-2018, познакомилась с двумя "японцами" и решила продолжить с ними общение в своем номере отеля "Камаро". Там они занялись сексом, однако девушка заметила, что ее снимают на камеру телефона, и это ей не понравилось. Она попросила мужчину удалить видео, но засомневалась в его честности и обратилась в полицию.

Позже правоохранители задержали мужчин, которые оказались уроженцами Жезказгана.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичный случай произошел с болельщицей из Китая, которую к групповому сексу склонили выдававшие себя за аргентинцев жители Пятигорска.