В мировом футболе вспыхнул громкий скандал: стали известны подробности

Международная федерация футбола ФИФА запретила испанской Ла Лиге проводить матч между "Жироной" и "Барселоной" в Маями. Об этом заявил президент организации Джанни Инфантино на заседании совета организации.

По мнению футбольных функционеров, поединок должен состояться на стадионе "Жироны".

"Игра чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" не может проводиться в другой области, не связанной со страной проведения соревнований, в частности, в Маями. Совет ФИФА рассмотрел этот вопрос, и мы подчеркиваем, что официальные матчи национальных лиг должны играть в самой стране. Поэтому, будучи президентом ФИФА, я объявляю, что организация выступает против идеи Ла Лиги, и запрещает играть матч "Жирона" - "Барселона" на территории США или где-нибудь, кроме Испании", - приводит слова Инфантино AS.

Джанни Инфантино sportsdaily

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Ла Лига осталась недовольна таким решением ФИФА и собирается опротестовать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, что Ла Лига подписала контракт на проведение нескольких матчей чемпионата Испании на территории США с целью популяризации соревнований по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА затеяла очередную революцию.