В Минздраве призвали остановить продажу билетов на матч "Динамо" – "Ювентус"

Министерство здравоохранения Украины попросило киевское "Динамо" приостановить продажу билетов на домашние матчи команды до стабилизации эпидемической ситуации в стране.

В Telegram-канале Динамо Киев Inside опубликовали фотографию письма, подписанного министром здравоохранения Максимом Степановым. Отмечается, что тикеты на поединок стартового тура Лиги чемпионов против "Ювентуса", который состоится во вторник, 20 октября, купили 17 270 человек.

Напомним, "Динамо" объявило о том, что на стартовую игру киевлян в группе, которая пройдет на НСК "Олимпийский" в столице Украины, пустят зрителей. В клубе также рассказали об особых правилах поведения на стадионе в условиях коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры дали прогноз на матч "Динамо" против "Ювентуса" в первом туре ЛЧ. Кроме того, стало известно, где можно будет посмотреть поединок в прямом эфире.