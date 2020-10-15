В Минздраве приняли официальное решение по болельщикам на матче "Динамо" – "Ювентус"

Министр здравоохранения Максим Степанов разрешил провести матч первого тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом" в присутствии болельщиков на НСК "Олимпийский" в Киеве.

В Telegram-канале Динамо Киев Inside появилась фотография официального письма, подписанного Степановым. В нем говорится о том, что трибуны столичного стадиона на поединке, который состоится во вторник, 20 октября, можно будет заполнить на 30% при условии соблюдения всех противоэпидемических правил и процедур.

Также отмечается, что решение о присутствии зрителей на домашних матчах "Динамо" в Лиге чемпионов против "Барселоны" (24.11.2020) и "Ференцвароша" (08.12.2020) будет принято не ранее чем за 15 дней до поединков.

Разрешение Минздрава на допуск болельщиков во время матча "Динамо" - "Ювентус" Telegram-канал Динамо Киев Inside

Минздрав разрешил заполнить трибуны на 30% Telegram-канал Динамо Киев Inside

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" ушел на самоизоляцию за шесть дней до первого тура Лиги чемпионов против киевского клуба. Ранее стало известно о положительном тесте звезды туринской команды Криштиану Роналду, который не сможет сыграть с "Динамо".