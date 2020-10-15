В Минздраве приняли официальное решение по болельщикам на матче "Динамо" – "Ювентус"

Министр здравоохранения Максим Степанов разрешил провести матч первого тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом" в присутствии болельщиков на НСК "Олимпийский" в Киеве.

В Telegram-канале Динамо Киев Inside появилась фотография официального письма, подписанного Степановым. В нем говорится о том, что трибуны столичного стадиона на поединке, который состоится во вторник, 20 октября, можно будет заполнить на 30% при условии соблюдения всех противоэпидемических правил и процедур.

Также отмечается, что решение о присутствии зрителей на домашних матчах "Динамо" в Лиге чемпионов против "Барселоны" (24.11.2020) и "Ференцвароша" (08.12.2020) будет принято не ранее чем за 15 дней до поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" ушел на самоизоляцию за шесть дней до первого тура Лиги чемпионов против киевского клуба. Ранее стало известно о положительном тесте звезды туринской команды Криштиану Роналду, который не сможет сыграть с "Динамо".