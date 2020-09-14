В Минспорта рассказали, как "Динамо" и "Шахтер" будут делить "Олимпийский"

Александр Чеканов Футбол 22:22, 14.09.2020

Киевское "Динамо" будет иметь приоритет в выборе дат проведения матчей на НСК "Олимпийский", который с нового сезона стал домашним и для донецкого "Шахтера".

Об этом в интервью Tribuna.com рассказал министр Вадим Гутцайт. По его словам, переезд "горняков" на главную арену страны – правильное и позитивное решение.

"Приоритет – сначала согласовывать время и дату матча "Динамо", а потом уже матча "Шахтера". Для нас это очень хорошо. Это государственный объект, нам нужно использовать его на все сто. Это хорошо. И киевляне болеют за свою команду, и так же болельщики "Шахтера", которые покинули свой регион, где, к сожалению, война, и проживают в Киеве. Это нормально", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин назвал переезд его команды на НСК "Олимпийский" выигрышным для киевского "Динамо".

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