В Мексике во время матча расстреляли футболистов

Максим Иншаков Футбол 19:19, 8.12.2020 Обновлено: 19:55, 8.12.2020

Четыре футболисты погибли и еще трое были ранены в результате перестрелки, состоявшейся в районе Уриангато штата Гуанахуато в центральной части Мексики.

Пострадавшие играли в любительском матче, когда началась стрельба. Некоторым игрокам удалось укрыться в близлежащем кладбище, которое примыкало к стадиону, сообщает El Universal.

Прибывшие на место службы безопасности обнаружили трех мужчин убитыми и еще как минимум четверых с огнестрельными ранениями. По дороге в больницу один из них скончался

По сведению очевидцев, на футболистов напали члены организованной банды. Кроме того, сообщалось о нескольких взрывов, которые предваряли стрельбу.

Отметим, что штат Гуанахуато находится в Мексике на первом месте по числу умышленных убийств. По информации Минбезопасности страны, с января по август 2020-го в Гуанахуато были убиты более 3 000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси 5 октября нашли 12 человеческих тел в двух заброшенных автомобильных фургонах.

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