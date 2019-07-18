В Мексике убили футболиста из команды Марадоны

Игрок молодежной команды "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум был убит вскоре после того, как он покинул тренировку.

Как стало известно изданию Infobae, в ресторане на 20-летнего футболиста напали четыре человека и в ходе драки игрок получил ножевое ранение. Когда по вызову приехали полицейские, молодого парня уже увезли в клинику, где не приходя в сознание он умер.

Lamentamos el fallecimiento de Mirsha Francisco Herrera Gastelum, futbolista de la #LigaPremier con @Dorados.



Nuestras condolencias para sus familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/PZz93jBhA5 — Liga Premier FMF (@LigaPremier_FMF) 16 липня 2019 р.

Мирша Франсиско Эррера Гастелум играл на позиции левого защитника и провел в системе "Дорадос" пять лет.

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В 2018-2019 годах основную команду "Дорадос" возглавлял знаменитый аргентинец Диего Марадона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лилия Новикова, которую называют "самым сексуальным игроком в покер" в России, была найдена мертвой в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

По предварительным данным Новикову заряжала свой телефон или другой гаджет, принимая водные процедуры, и ее убил электрический ток.

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