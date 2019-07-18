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В Мексике убили футболиста из команды Марадоны

1.2т Читать материал на украинском

Игрок молодежной команды "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум был убит вскоре после того, как он покинул тренировку.

Как стало известно изданию Infobae, в ресторане на 20-летнего футболиста напали четыре человека и в ходе драки игрок получил ножевое ранение. Когда по вызову приехали полицейские, молодого парня уже увезли в клинику, где не приходя в сознание он умер.

Мирша Франсиско Эррера Гастелум играл на позиции левого защитника и провел в системе "Дорадос" пять лет.

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В 2018-2019 годах основную команду "Дорадос" возглавлял знаменитый аргентинец Диего Марадона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лилия Новикова, которую называют "самым сексуальным игроком в покер" в России, была найдена мертвой в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

По предварительным данным Новикову заряжала свой телефон или другой гаджет, принимая водные процедуры, и ее убил электрический ток.

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