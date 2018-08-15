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В матче за Суперкубок УЕФА установлен исторический рекорд

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Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста забил самый быстрый гол в истории розыгрыша Суперкубка УЕФА. 29-летний нападающий сборной Испании поразил ворота мадридского "Реала" на 49-й секунде матча.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Атлетико. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, что футболисты мадридского "Реала" являются победителями Лиги чемпионов. Их земляки из "Атлетико" в прошлом сезоне выиграли Лигу Европы.

Читайте все новости по теме "Суперкубок УЕФА" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперкубок УЕФА
Персона
Диего Коста
Место
ЭстонияТаллин
Объекты
Реал МадридАтлетико Мадрид
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