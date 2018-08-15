В матче за Суперкубок УЕФА установлен исторический рекорд

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста забил самый быстрый гол в истории розыгрыша Суперкубка УЕФА. 29-летний нападающий сборной Испании поразил ворота мадридского "Реала" на 49-й секунде матча.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Атлетико. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

0:49 - Diego Costa's goal for Atlético Madrid vs Real Madrid was the quickest ever scored in a UEFA Super Cup final. Quickfire. #SuperCup pic.twitter.com/pMgnfjpR7f — OptaJoe (@OptaJoe) 15 августа 2018 г.

Напомним, что футболисты мадридского "Реала" являются победителями Лиги чемпионов. Их земляки из "Атлетико" в прошлом сезоне выиграли Лигу Европы.