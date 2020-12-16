В матче с двумя удалениями определился последний четвертьфиналист КУ по футболу

"Заря" одержала минимальную победу над "Десной" (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины и последней вышла в четвертьфинал турнира.

Единственный гол в поединке был забит уже на 16-й минуте. Нападающий луганчан Александр Гладкий сыграл на опыте, подставившись под соперника, и заработал пенальти, который уверенно реализовал Владлен Юрченко. После этого подопечные Виктора Скрипника не сбавили обороты и продолжили контролировать ход встречи в первом тайме.

В начале второй половины матча "Заря" осталась в меньшинстве после удаления все того же Юрченко за высоко поднятую ногу в единоборстве. Несмотря на это, "Десне" не удалось пробить Никиту Шевченко, а самый опасный момент для этого упустил нападающий черниговского клуба Филипп Будковский, который не сумел переиграть голкипера с линии вратарской.

В самой концовке составы команд уравнялись после второго удаления в поединке. Его заработал Алексей Гуцуляк.

Кроме "Зари", в четвертьфинал Кубка Украины вышли "Александрия", "Верес", "Колос", "Агробизнес", "Днепр-1", "Динамо" и "Шахтер". Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу, 18 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, финалист прошлогоднего розыгрыша КУ полтавская "Ворскла" сенсационно вылетела из соревнования, проиграв команде из Первой лиги.