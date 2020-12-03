В матче с "Динамо" Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился своим 750-м голом в профессиональной карьере, забив второй мяч своей команды в поединке Лиги чемпионов против "Динамо".

Как сообщается в Twitter OptaPaolo, гол португальца в ворота Георгия Бущана во второй половине матча стал для него 75-м в составе туринского клуба. В наибольшей степени бомбардирский талант Роналду проявился в мадридском "Реале", за который Криштиану забил 450 мячей.

Еще 5 раз португалец отличился за лиссабонский "Спортинг", 118 за "Манчестер Юнайтед" и 102 за национальную сборную своей страны.

Отметим, что одни источники называют лучшим бомбардиром в истории футбола "Короля футбола" Пеле (767 голов), а другие чеха Йозефа Бицана (805 голов). Также в списке лидеров фигурирует Ромарио, который, по одним данным, отличился 734 раза, а по другим – 772.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард "Челси" Оливье Жиру сделал покер в матче с "Севильей" в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира.