В матче Лиги Европы команды устроили перестрелку, забив 12 голов

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между сербской "Бачкой Топола" и румынским ФКСБ (бывший "Стяуа") команды устроили голевую феерию, отличившись 12 раз.

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом хозяев, которые вели 2:1, но остались в меньшинстве после удаления одного из футболистов. Уже в добавленное время ко второй половине ФКСБ вышел вперед, сделав счет 4:3, но наступила 94-ая минута, и "Бачка Топола" перевела матч в дополнительное время.

В концовке первой 15-минутки сербский клуб остался вдевятером, но это не помешало ему дважды отыграться после голов румынской команды и дотянуть до серии пенальти. В так называемой футбольной лотерее удача была на стороне ФКСБ, который реализовал все одиннадцатиметровые удары, а "Бачка Топола" допустила один промах. Финальный счет матча – 4:4 в основное время, 6:6 после экстра-тайма и 4:5 по пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче плей-офф Лиги Европы украинский "Колос" из села Ковалевка Киевской области сенсационно обыграл греческий "Арис" и вышел в следующий раунд квалификации.