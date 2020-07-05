В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов

Максим Богданов Футбол 09:41, 5.07.2020 Обновлено: 10:10, 5.07.2020

На первой минуте матча "Динамо" – "Шахтер" неизвестные с помощью дрона сбросили на поле плюшевых сов.

Главному арбитру встречи Виталию Романову пришлось приостановить игру, чтобы убрать с поля игрушки, которые внезапно появились в штрафной площадке "Шахтера". Голкипер Анатолий Трубин и защитник Витао за несколько секунд выбросили плюшевых зверей за ворота.

Telegram-канал "Украинский ногомяч"
Telegram-канал "Украинский ногомяч"
Telegram-канал "Украинский ногомяч"

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 29-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.

Один из голов забил Евгений Коноплянка, отметившись в воротах "бело-синих" впервые за 10 лет.

Позже главный тренер киевлян Алексей Михайличенко назвал причины поражения от "горняков".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

"Путин послал миру крик о помощи, умоляя обратить на него внимание". Интервью с российским журналистом

Путин "обнулил" свою власть и превратил Россию в посмешище, – Кушнарь

Никто ничего не может требовать от Украины, – Зеленский об итогах "нормандского формата"

Перерезали горло: очевидцы рассказали подробности массовой драки в центре Киева

В Украине похолодает до 12 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие дни