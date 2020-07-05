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В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,1 т.

10 ноября 2019 года на последних минутах матча "Шахтер" - "Динамо" ультрас киевлян стали скандировать расистские речевки и "ухать" в адрес Тайсона

Бразилец в ответ показал средний палец и был удален

Позже фаны "Динамо" заявили, что во время игры они имитировали не звуки обезьян, а уханье сов

В матче 'Динамо' – 'Шахтер' на поле с дрона сбросили игрушечных сов

На первой минуте матча "Динамо" – "Шахтер" неизвестные с помощью дрона сбросили на поле плюшевых сов.

Главному арбитру встречи Виталию Романову пришлось приостановить игру, чтобы убрать с поля игрушки, которые внезапно появились в штрафной площадке "Шахтера". Голкипер Анатолий Трубин и защитник Витао за несколько секунд выбросили плюшевых зверей за ворота.

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 29-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.

Один из голов забил Евгений Коноплянка, отметившись в воротах "бело-синих" впервые за 10 лет.

Позже главный тренер киевлян Алексей Михайличенко назвал причины поражения от "горняков".

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