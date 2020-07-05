На первой минуте матча "Динамо" – "Шахтер" неизвестные с помощью дрона сбросили на поле плюшевых сов.

Главному арбитру встречи Виталию Романову пришлось приостановить игру, чтобы убрать с поля игрушки, которые внезапно появились в штрафной площадке "Шахтера". Голкипер Анатолий Трубин и защитник Витао за несколько секунд выбросили плюшевых зверей за ворота.

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"

В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 29-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.

Один из голов забил Евгений Коноплянка, отметившись в воротах "бело-синих" впервые за 10 лет.

Позже главный тренер киевлян Алексей Михайличенко назвал причины поражения от "горняков".