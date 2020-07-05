В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов
10 ноября 2019 года на последних минутах матча "Шахтер" - "Динамо" ультрас киевлян стали скандировать расистские речевки и "ухать" в адрес Тайсона
Бразилец в ответ показал средний палец и был удален
Позже фаны "Динамо" заявили, что во время игры они имитировали не звуки обезьян, а уханье сов
На первой минуте матча "Динамо" – "Шахтер" неизвестные с помощью дрона сбросили на поле плюшевых сов.
Главному арбитру встречи Виталию Романову пришлось приостановить игру, чтобы убрать с поля игрушки, которые внезапно появились в штрафной площадке "Шахтера". Голкипер Анатолий Трубин и защитник Витао за несколько секунд выбросили плюшевых зверей за ворота.
В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"
В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"
В матче "Динамо" – "Шахтер" на поле с дрона сбросили игрушечных сов Telegram-канал "Украинский ногомяч"
Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 29-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.
Один из голов забил Евгений Коноплянка, отметившись в воротах "бело-синих" впервые за 10 лет.
Позже главный тренер киевлян Алексей Михайличенко назвал причины поражения от "горняков".