В Мадриде ограбили Зинедина Зидана

В испанской столице жертвами ограбления стали главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и полузащитник клуба Иско.

"В то время как злоумышленники пробрались в дома, ни близких, ни спортсменов дома не было. В "Реале" попросили не делать эту тему публичной, и пообещали усилить безопасность тренера и футболиста", - сообщает El Chiringuito TV.

Зидан и Иско

Испанские журналисты, предположили, что в стране существует банда, специализирующаяся на ограблении звезд футбола. Не так давно, жертвами злоумышленников стали игроки "Барселоны": Жерар Пике, Кевин Принс-Боатенг, а также Альваро Мората из "Атлетико" и Карим Бензема из мадридского "Реала".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты мадридского "Реала" выступили против решения главного тренера Зинедина Зидана отказаться в будущем сезоне от услуг вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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