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29 ноября • обновлено в 11:32
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В Лиге чемпионов забит самый красивый гол сезона – видео

34.4т
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В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Валенсия" – "Челси" (2:2) был забит фантастический гол.

Даниэль Васс празднует супергол в ворота "Челси"

Даниэль Васс празднует супергол в ворота "Челси"

Датский полузащитник "Валенсии" Даниэль Васс отличился невероятным ударом. На 82-й минуте он получил мяч на правом фланге и, вероятнее всего, решил сделать прострел на дальнюю штангу, но мяч закрутился таким образом, что попал в дальний верхний угол, при этом эффектно рикошетом от штанги влетел в сетку.

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Пользователи сети назвали этот шедевр лучшим голом сезона.

"Валенсия" таким образом сравняла счет в игре – 2:2. Этот мяч оказался последним в насыщенном на острые моменты поединке. В группе Н "Челси" и "Валенсия" набрали по восемь очков, но лондонцы выше по дополнительным показателям и занимают вторую строчку. На первом месте в квартете идет "Аякс", оторвавшись от преследователей на два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Мексики вратарь забил сумасшедший гол ударом через все поле.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Лига чемпионов
Место
Испания Валенсия
Теги
Валенсия ФК Челси
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