В Лиге чемпионов установлен исторический бомбардирский рекорд

Нападающий австрийского клуба "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Наполи" (2:3).

Таким образом, 19-летний норвежский нападающий довел счет своих голов в групповом этапе турнира до шести – ранее был хет-трик во встрече с "Генком" и гол в ворота "Ливерпуля".

Эрлинг Холанд

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил шесть голов в трех первых матчах на турнире в своей карьере. Норвежец превзошел достижение Дидье Дрогба, который в сезоне-2003/04 забил пять мячей за "Марсель" в своих первых трех играх в ЛЧ.

💪🏻 - Erling Braut Håland is the second player to score at least five goals in his first three Champions League appearances, after Didier Drogba (5 for Olympique de Marseille in 2003/04). #SalNap #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) 23 октября 2019 г.

Холанд стал известен после того, как забил девять голов в одном матче (!!!) на молодежном чемпионате мира U-20 в Польше в мае 2019 года. При этом он стал лучшим бомбардиром молодежного мундиаля.

19-летний Холанд перешел в "Зальцбург" в январе 2019-го из "Мольде" (Норвегия) за 5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее форвард "Барселоны" Лионель Месси установил исторический рекорд Лиги чемпионов.

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