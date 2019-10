В Лиге чемпионов установлен исторический бомбардирский рекорд

Нападающий австрийского клуба "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Наполи" (2:3).

Таким образом, 19-летний норвежский нападающий довел счет своих голов в групповом этапе турнира до шести – ранее был хет-трик во встрече с "Генком" и гол в ворота "Ливерпуля".

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил шесть голов в трех первых матчах на турнире в своей карьере. Норвежец превзошел достижение Дидье Дрогба, который в сезоне-2003/04 забил пять мячей за "Марсель" в своих первых трех играх в ЛЧ.

💪🏻 - Erling Braut Håland is the second player to score at least five goals in his first three Champions League appearances, after Didier Drogba (5 for Olympique de Marseille in 2003/04). #SalNap #UCL