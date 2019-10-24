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24 октября • обновлено в 13:40
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В Лиге чемпионов установлен исторический бомбардирский рекорд

1.2т Читать материал на украинском

Нападающий австрийского клуба "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Наполи" (2:3).

Таким образом, 19-летний норвежский нападающий довел счет своих голов в групповом этапе турнира до шести – ранее был хет-трик во встрече с "Генком" и гол в ворота "Ливерпуля".

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил шесть голов в трех первых матчах на турнире в своей карьере. Норвежец превзошел достижение Дидье Дрогба, который в сезоне-2003/04 забил пять мячей за "Марсель" в своих первых трех играх в ЛЧ.

Холанд стал известен после того, как забил девять голов в одном матче (!!!) на молодежном чемпионате мира U-20 в Польше в мае 2019 года. При этом он стал лучшим бомбардиром молодежного мундиаля.

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19-летний Холанд перешел в "Зальцбург" в январе 2019-го из "Мольде" (Норвегия) за 5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее форвард "Барселоны" Лионель Месси установил исторический рекорд Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Австрия Зальцбург
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