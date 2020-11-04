В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

Максим Иншаков Футбол 22:13, 4.11.2020 Обновлено: 22:14, 4.11.2020

Футбольный клуб "Истанбул Башакшехир" добыл сенсационную победу над английским "Манчестер Юнайтед" в 3-м туре Лиги чемпионов.

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:1, что стало первой победой в истории турецкого клуба в ЛЧ.

Перед поединок букмекеры на успех хозяев давали коэффициент 9,6, в то время показатели на победу "дьяволов" не превышали 1,40.

Уже на 13-й минуте турецкие футболисты усилиями Демба Ба открыли счет. На 40-й минуте Вишча удвоил премиущество. Еще до перерыва манкунианцы один мяч отыграли, но большее сделать не смогли.

Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" не создал ни одного момента, заслуженно проиграв.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии", (0:6) установив два клубных антирекорда.

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