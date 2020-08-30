В Кубке Украины сыграл 54-летний президент клуба, установив рекорд страны

54-летний президент одесского футбольного клуба "Реал Фарма" Николай Лиховидов, выйдя в стартовом составе на гостевой матч предварительного раунда Кубка Украины против "Таврии" (2:1), установил национальный рекорд.

Капитан команды, сыграв на позиции полузащитника, стал самым возрастным профессиональным игроком в футбол в Украине, побив собственное достижение. Ранее глава клуба появился в матче с "Никополем" в 53-летнем возрасте.

Лиховидова на 30-й минуте его заменил Олег Войников. Отметим, что с 2010-го по 2012-й и с 2016-го по 2017-й Лиховидов совмещал посты президента и главного тренера. В прошлом сезоне Второй лиги Лиховидов сыграл 2 матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сделал символический первый удар по мячу в первом поединке предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной".

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