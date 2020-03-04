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4 марта • обновлено в 11:19
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В Кубке Германии голкипер отразил пять пенальти и вывел команду в полуфинал

1.9т
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Вратарь "Саарбрюкена", который выступает в четвертом немецком дивизионе, Даниэль Бац стал героем четвертьфинала Кубка Германии, отразив пять пенальти в исполнении игроков "Фортуны".

Команда из низшей лиги открыла счет в поединке, забив гол в первом тайме, и долгое время удерживала минимальное преимущество. На 83-й минуте в их ворота был назначен одиннадцатиметровый удар, но Бац выиграл эту дуэль у соперника. Тем не менее, "Фортуне" удалось сравнять счет на последней минуте встречи и перевести игру в дополнительное время, в котором победитель выявлен не был.

Даниэль Бац

Даниэль Бац

В серии пенальти, которая закончилась лишь после двадцатого удара, Бац совершил еще четыре сейва, в том числе и решающий в матче.

Стоит отметить, что "Саарбрюкен" стал первой в истории командой из четвертого по силе дивизиона, которая сумела выйти в полуфинал Кубка Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче третьей лиги Турции вратаря удалили с поля за два отбитых пенальти.

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Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия
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