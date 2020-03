В Кубке Германии голкипер отразил пять пенальти и вывел команду в полуфинал

Вратарь "Саарбрюкена", который выступает в четвертом немецком дивизионе, Даниэль Бац стал героем четвертьфинала Кубка Германии, отразив пять пенальти в исполнении игроков "Фортуны".

Команда из низшей лиги открыла счет в поединке, забив гол в первом тайме, и долгое время удерживала минимальное преимущество. На 83-й минуте в их ворота был назначен одиннадцатиметровый удар, но Бац выиграл эту дуэль у соперника. Тем не менее, "Фортуне" удалось сравнять счет на последней минуте встречи и перевести игру в дополнительное время, в котором победитель выявлен не был.

В серии пенальти, которая закончилась лишь после двадцатого удара, Бац совершил еще четыре сейва, в том числе и решающий в матче.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2