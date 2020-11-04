В Кубке европейских чемпионов состоялась первая в истории серия пенальти: как это было. Видео

4 ноября 1970 года в ответном матче второго раунда Кубка европейских чемпионов между "Эвертоном" и "Боруссией" из Менхенгладбаха состоялась первая в истории крупных международных турниров серия пенальти.

Основное время поединка закончилось с ничейным счетом 1:1, а с ударами с одиннадцати метров лучше справились англичане. Они сумели реализовать четыре попытки, в то время как их соперники забили только трижды.

Решение о введении в правила футбола серии пенальти было принято 27 июня 1970 года на генеральном собрании Международного совета футбольных федераций (IFAB). Систему проведения этой процедуры придумал и разработал бывший немецкий арбитр Карл Вальд.

Отметим, что до появления серии одиннадцатиметровых при ничейном счете победитель противостояния определялся в результате переигровки или подбрасывания монетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финальном матче чемпионата Европы 1976 года Антонин Паненка забил самый знаменитый пенальти в истории футбола и принес Чехословакии победу над сборной Германии.