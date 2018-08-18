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В Кубке Англии вратарь "расстрелял" соперника на последних секундах - опубликовано видео

5.3тЧитать новость на украинском

Вратарь английской футбольной команды "Гисборо" Джордан Никсон забил эффектный мяч на 94-й минуте и спас команду от поражения в матче первого раунда Кубка Англии против "Ньютон Эйклифф".

При счете 2:3 на последних секундах голкипер прибежал в штрафную соперника, получил мяч на грудь, и мощнейшим ударом "расстрелял" оппонента. При равном счете по регламенту турнира была назначена переигровка, где победу (2:0) добыл "Гисборо" и вышел в следующий этап.

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Напомним, что недавно откровенные фото подруги вратаря "Реала" наделали шума в сети. Фанаты не смогли пройти мимо обнаженной красоты девушки.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
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Отношусь с пониманием к новости выше. Советую при первых признаках слабости в организме заряжать свою "батарейку". keksfm.kiev.ua прием круглосуточно.
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