В Кубке Англии вратарь "расстрелял" соперника на последних секундах - опубликовано видео

Вратарь английской футбольной команды "Гисборо" Джордан Никсон забил эффектный мяч на 94-й минуте и спас команду от поражения в матче первого раунда Кубка Англии против "Ньютон Эйклифф".

При счете 2:3 на последних секундах голкипер прибежал в штрафную соперника, получил мяч на грудь, и мощнейшим ударом "расстрелял" оппонента. При равном счете по регламенту турнира была назначена переигровка, где победу (2:0) добыл "Гисборо" и вышел в следующий этап.

So the FA Cup started on Saturday and @guistownfc goalkeeper Jordan Nixon equalised in the 94th minute 😱 pic.twitter.com/CbZmfhXDPl