В Крыму анонсировали матч с участием "сборной ДНР" по футболу

В Крыму 13 февраля планируют провести футбольный матч между клубом из Бахчисарая "Кызылташ" и "сборной" незаконной вооруженной группировки "ДНР".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу бахчисарайского клуба.

Афиша футбольного матча "Кызылташ" против "сборной ДНР" "Крым. Реалии"

Сообщается, что поединок пройдет в Симферополе "под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова".

На данный момент "Кызылташ" занимает 5-ю строку в турнирной таблице чемпионата Крыма по футболу.

Напомним, что в конце 2014 года УЕФА запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор ФК "Севастополь" обвинил УЕФА и Украину в "уничтожении" футбола в Крыму.

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