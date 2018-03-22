В крови на полу: стали известны новые подробности смерти легенды советского хоккея

Легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов, который, по данным СМИ, покончил с собой, в последнее время испытывал страх из-за онкологического заболевания. Чемпион мира-1974, опасался, что болезнь затронет позвоночник и кости. В последнее время он стал плохо ходить, что косвенно подтверждало догадки.

Такими данными располагает издание "Московский комсомолец". По его информации, Шаталова около половины третьего дня 13 марта, истекающего кровью, обнаружила супруга. Она пришла домой с работы, а увидев на полу окровавленного мужа, принялась вызывать экстренные службы города.

Судя по всему, спортсмен поранился сам, так как дверь квартиры была заперта изнутри. Хоккеист был в сознании, даже отвечал на вопросы, но он не помнил, как все случилось.

Юрий Шаталов скриншот

Медики 67-й городской больницы Москвы диагностировали тяжелые травмы – ранение брюшной стенки с повреждением тонкой кишки. В течение шести дней врачи проводили все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти Шаталова не удалось.

Напомним, Юрий Шаталов является чемпионом мира и Европы 1974 года, а также обладателем Кубка европейских чемпионов. На его счету 441 матч и 35 заброшенных шайб в чемпионате СССР.

Как сообщал "Обозреватель", по информации Пятого канала, при госпитализации Юрий Шаталов находился в состоянии алкогольного опяьнения.