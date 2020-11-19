В Кремле одной фразой отреагировали на разгром России в Лиге наций

Максим Иншаков Футбол 18:45, 19.11.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лаконично отреагировал на разгромное поражение сборной России от сербов в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций.

Песков, обычно легко уходящий от любых сложных вопросов, в этот раз не нашелся что ответить.

"А вот тут без комментариев", — сказал Песков в ответ на вопрос "Р-Спорт" о том, расстроены ли в Кремле итогом матча.

Песков не нашелся что ответить на вопрос про сборную России
Twitter Кирилла Легкова

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций в Белграде Сербия – Россия завершилась со счетом 5:0. После этого поражения российские футболисты вылетели из второй корзины жеребьевки чемпионата мира-2022.

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