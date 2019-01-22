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''В конце тр*хнул'': экс-игрок "Динамо" разъярил российского героя ЧМ-2018

3.3тЧитать материал на украинском

Форвард "Зенита" Артем Дзюба грубо высказался об украинском игроке московского "Локомотива" Тарасе Михалике. Нападающему сборной России досталось во время спарринга двух команд.

Заходя в подтрибунное помещение после матча, Дзюба продемонстрировал следы борьбы с экс-футболистом киевского "Динамо", общаясь с игроком "Локомотива" Гильерме.

"Передай Михалику, что он делает!? Он бы меня в конце еще тр*хнул. Передай ему, что я не бургер", - цитирует форварда сборной России Спорт-Экспресс.

Тарас Михалик

Тарас Михалик

ФК Локомотив

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Однако давать комментарии прессе после поединка Дзюба не стал. "Мы проиграли, у меня траур", - "отшил" журналистов нападающий "Зенита".

Артем Дзюба

Артем Дзюба

Спарринг двух российских команд завершился победой "Локомотива" 1:3. Дзюбе не удалось отметится во встрече.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик оказался невостребованным в своем клубе. В сезоне 2018/19 Михалик не сыграл ни одной официальной игры в Премьер-лиге России и Лиге чемпионов за команду Юрия Семина.

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Персоны
Артем ДзюбаТарас Михалик
Теги
ФК ЗенитФК Локомотив Москва
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