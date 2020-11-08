В комитете по этике РФС отреагировали на слитое в сеть секс-видео с Дзюбой

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что появление в интернете скандального видео с участием футболиста сборной России Артема Дзюбы, является больше имиджевой потерей для человека.

При этом ни о каком лишении капитанской повязки и речи быть не может.

"Он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте, сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус. Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео! К футболу это не имеет отношения", – цитирует Sport24 функционера.

Созин не знает, будет ли это терпеть сборная и "Зенит".

"Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст бог, чтобы это все забылось. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические, потери", – подытожил член комитета по этике.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной РФ после публикации ролика в сети исключил Артема из состава национальной команды на октябрьские матчи.