В команде Малиновского заболел коронавирусом первый футболист

Запасной голкипер "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Марко Спортьелло стал первым футболистом команды, заразившимся коронавирусом.

Как сообщает издание Daily Mail, несмотря на положительный тест, у игрока еще не проявились симптомы болезни. Превентивный карантин для него и всех футболистов "Аталанты" закончится 27 марта.

Марко Спортьелло

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах команды во всех турнирах, два из которых были сыграны против "Валенсии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. 27-летний Спортьелло является воспитанником клуба, но основным голкипером считался лишь в сезонах 2014/15 и 2015/16.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашний матч "Аталанты" против "Валенсии" в ЛЧ считается главной причиной вспышки коронавируса. Кроме того, капитан итальянцев Алехандро Гомес заявил, что проведение матчей против испанской команды было ужасным решением.

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