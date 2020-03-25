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25 марта • обновлено в 14:47
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В команде Малиновского заболел коронавирусом первый футболист

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Запасной голкипер "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Марко Спортьелло стал первым футболистом команды, заразившимся коронавирусом.

Как сообщает издание Daily Mail, несмотря на положительный тест, у игрока еще не проявились симптомы болезни. Превентивный карантин для него и всех футболистов "Аталанты" закончится 27 марта.

Марко Спортьелло

Марко Спортьелло

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах команды во всех турнирах, два из которых были сыграны против "Валенсии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. 27-летний Спортьелло является воспитанником клуба, но основным голкипером считался лишь в сезонах 2014/15 и 2015/16.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашний матч "Аталанты" против "Валенсии" в ЛЧ считается главной причиной вспышки коронавируса. Кроме того, капитан итальянцев Алехандро Гомес заявил, что проведение матчей против испанской команды было ужасным решением.

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Темы
Коронавирус Лига чемпионов
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК Аталанта ФК Валенсия
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