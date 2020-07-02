В Колумбии произошло самое известное убийство в истории футбола: что случилось 26 лет назад

2 июля 1994 года в Медельине был застрелен капитан сборной Колумбии Андрес Эскобар. Убийство защитника было напрямую связано с футболом, поэтому получило широкую огласку во всем мире.

Летом 1994 года состоялся чемпионат мира в США, перед которым Колумбия считалась грозным коллективом. На групповом этапе ее соперниками стали хозяева турнира, Румыния и Швеция. Проиграв первый матч румынам со счетом 1:3, команде Эскобара нельзя было проигрывать сборной США, чтобы не потерять шансы на выход из группы. На 34-й минуте матча защитник пытался прервать подачу американского футболиста с фланга, но случайно срезал мяч в свои ворота, забив первый гол в матче. США победили со счетом 2:1 и отправили колумбийцев домой.

Ночью 2 июля Эскобар сидел в своей машине, когда к автомобилю подошел работавший на наркокартель Умберто Муньос и сделал шесть выстрелов по футболисту, выкрикивая после каждого из них слово "гол". Защитник умер мгновенно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мексике прошла необычная церемония прощания с футболистом Александром Мартинесом. Он "забил" гол после смерти.