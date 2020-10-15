В клубе УПЛ выявлено 27 случаев заражения коронавирусом

27 футболистов и членов персонала "Александрии" получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщается на официальной странице клуба в Twitter, вся команда прошла ПЦР-тестирование во вторник, 13 октября. 15 заболевших находятся на самоизоляции в месте проживания родителей, 11 человек наблюдаются у семейных врачей Александрии, а еще один – в районной больнице.

Отмечается, что ни у кого из них нет температуры и симптомов коронавируса.

27 игроков и членов персонала "Александрии" заразились коронавирусом Twitter "Александрии"

Следующий матч команды в шестом туре украинской Премьер-лиги против "Ингульца" запланирован на воскресенье, 18 октября. "Александрия" занимает восьмое место в первенстве страны, имея в своем активе две победы при трех поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Шахтере" и "Десне" случились вспышки коронавируса. После положительных тестов у вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко "горняки" ушли на самоизоляцию.