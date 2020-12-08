В клубе УПЛ вспышка коронавируса: СМИ назвали фамилии футболистов

Максим Иншаков Футбол 20:07, 8.12.2020 Обновлено: 20:39, 8.12.2020

Девять игроков футбольного клуба украинской Премьер-лиги "ФК Днепр" находятся на самоизоляции с коронавирусом.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, COVID-19 диагностировано у девятерых футболист первой команды: Александра Пихаленка, Валерия Юрчука, Сергея Булецы, Александра Сафронова, Александра Сватка, Владислава Дубинчака, Лукаса Тейлора , Алексея Чичикова и Артема Довбика.

Участие этих игроков в матче 13-го тура УПЛ против "Руха" из "Винников" маловероятно. В ближайшее время спортсмены проведут повторные ПЦР-тесты, которые ответят на вопрос о сроках возвращения в строй.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 12-го тура "Днепр-1" – "Заря" завершился со счетом 1:3, при этом днепряне играли полурезервным составом.

Напомним, что 7 декабря в Украине было зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев заболеваний коронавирусной инфекции. Всего за сутки было выявлено 8,6 тысяч человек с COVID-19. Однако уже на следующие сутки это число возросло до 10,8 тысяч инфицированных.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Украине отменили 220 тысяч грн штрафа для чиновницы за схему с "евробляхами"

Украинцам делают российские тесты на COVID-19 и "наваривают" миллионы. Рассказываем, как лаборатории играют жизнями

Тимошенко в третий раз стала бабушкой

Россиянин с флагом Украины провел у стен Кремля пикет против Путина. Фото и видео

Украинцам через несколько недель резко повысят абонплату на газ: названы тарифы