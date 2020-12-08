В клубе УПЛ вспышка коронавируса: СМИ назвали фамилии футболистов

Девять игроков футбольного клуба украинской Премьер-лиги "ФК Днепр" находятся на самоизоляции с коронавирусом.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, COVID-19 диагностировано у девятерых футболист первой команды: Александра Пихаленка, Валерия Юрчука, Сергея Булецы, Александра Сафронова, Александра Сватка, Владислава Дубинчака, Лукаса Тейлора , Алексея Чичикова и Артема Довбика.

Участие этих игроков в матче 13-го тура УПЛ против "Руха" из "Винников" маловероятно. В ближайшее время спортсмены проведут повторные ПЦР-тесты, которые ответят на вопрос о сроках возвращения в строй.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 12-го тура "Днепр-1" – "Заря" завершился со счетом 1:3, при этом днепряне играли полурезервным составом.

Напомним, что 7 декабря в Украине было зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев заболеваний коронавирусной инфекции. Всего за сутки было выявлено 8,6 тысяч человек с COVID-19. Однако уже на следующие сутки это число возросло до 10,8 тысяч инфицированных.