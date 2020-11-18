В клубе УПЛ случилось массовое заражение коронавирусом

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что в его команде была зафиксирована вспышка коронавируса.

В комментарии изданию Tribuna он признался, что среди заболевших есть и футболисты, и представители тренерского штаба. По его словам, COVID-19 был выявлен как минимум у десяти человек, но не все результаты тестов еще пришли.

"Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру. Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько. Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны. Мы не знаем пока, состоится ли матч с "Зарей". Нужно подождать. Даже тренировки не проводим, хотя до сегодня команда тренировалась", – рассказал Гельзин.

Ближайший поединок "Олимпика" против луганской команды в украинской Премьер-лиге запланирован на субботу, 21 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее COVID-19 был выявлен у одного из лидеров "Динамо" Жерсона Родригеса, молодого защитника Александра Сироты и голкипера Руслана Нещерета. Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук также заразились коронавирусом в расположении сборной Украины. Восемь футболистов киевлян сумели вылечиться.