Во львовском футбольном клубе "Карпаты" зафиксировано заражение коронавирусом.

"Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют. Руководство УАФ и УПЛ были оперативно оповещены о ситуации в лагере команды. Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения матча "Карпаты" – "Мариуполь". 1 июня львовяне пройдут еще одно тестирование", – сказано в заявлении клуба.

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что матч 24-го тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь", который был запланирован на был начаться 31 мая в 14.00, не состоится.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что в случае выявления коронавируса у игрока тур не будет остановлен, а команды не уйдут на карантин.