В клубе, с которым играл "Шахтер", вспышка коронавируса – СМИ

Максим Иншаков Футбол 23:25, 7.10.2020 Обновлено: 23:31, 7.10.2020

В черниговском футбольном клубе "Десна" вспышка коронавируса, утверждает Meta Ratings.

По информации СМИ, положительный тест на COVID-19 сдали четыре представителя команды. Футболисты, тренеры и персонал "Десны" в ближайшее время могут уйти на самоизоляцию.

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь после матча 5-го тура УПЛ с "Шахтером" (2:2) сообщил, что некоторые игроки "Десны" температурили. Не смогли принять участие в том матче вратарь Евгений Паст, защитники Максим Имереков и Андрей Гитченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом. "Шахтер" ушел на самоизоляцию.

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