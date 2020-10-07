В клубе, с которым играл "Шахтер", вспышка коронавируса – СМИ

В черниговском футбольном клубе "Десна" вспышка коронавируса, утверждает Meta Ratings.

По информации СМИ, положительный тест на COVID-19 сдали четыре представителя команды. Футболисты, тренеры и персонал "Десны" в ближайшее время могут уйти на самоизоляцию.

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь после матча 5-го тура УПЛ с "Шахтером" (2:2) сообщил, что некоторые игроки "Десны" температурили. Не смогли принять участие в том матче вратарь Евгений Паст, защитники Максим Имереков и Андрей Гитченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом. "Шахтер" ушел на самоизоляцию.