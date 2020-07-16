В клубе, который назвали командой барыг, отреагировали на слова мэра Ивано-Франковска

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал слова мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который назвал его клуб "позорной командой барыг" после матча 24-го тура Первой лиги против "Прикарпатья".

"Как прокомментирую слова мэра Ивано-Франковска? У нас свобода слова, он высказал свои мысли. Но вопрос в том, готов ли он будет повторить и ответить за эти слова спустя пару дней… У "Прикарпатья" было всего два удара по нашим воротам за весь матч, гости центр поля не переходили, просто у нашей команды не шел мяч в ворота. Мы заслуживали победу. Да, судья после матча признался, что ошибочно назначил пенальти в ворота "Прикарпатья"", – цитирует слова Поворознюка издание meta-ratings.com.ua.

Он также заявил, что "Ингулец" не платит судьям и не покупает игры, напомнив о премиальных, которые могли получить футболисты "Прикарпатья", если бы сумели отобрать очки у его команды.

"Мы деньги судьям не возим и игры не покупаем. Об этом могу вам сказать со всей ответственностью. Пусть лучше мэр скажет, с каких денег команде были обещаны игрокам премиальные по 17 тысяч гривен за то, чтобы отобрать у нас хотя бы одно очко. Это деньги из бюджета города или кто-то привез? УАФ обещает, что на матчах первой лиги тоже скоро будет система VAR. Дай бог, я только за. Рефери тоже перегибают иногда, но мы никого никогда не покупали, это точно", – подытожил Поворознюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, после другого матча Первой лиги Украины между "Агробизнесом" и "Минаем" главного арбитра поединка Юрия Иванова избили в судейской комнате.

Позже президент хозяев Олег Собуцкий прокомментировал эту ситуацию.