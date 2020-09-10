В клуб Ярмоленко может перейти еще один игрок сборной Украины
Лондонский "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, может пополнить состав еще одним футболистом сборной Украины Николаем Матвиенко.
Как сообщает издание Hammers News, англичане усилили свой интерес к защитнику донецкого "Шахтера" и даже сделали предложение "горнякам", детали которого не раскрываются.
В сезоне 2019/20 Матвиенко был одним из ключевых игроков украинского клуба, приняв участие в 39 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
"Вест Хэм" сумел сохранить прописку в английской Премьер-лиге по итогам минувшего чемпионата, заняв в нем 16-е место с 39 очками после 38 матчей.
Как сообщал OBOZREVATEL, агент Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о судьбе футболиста в лондонском клубе.