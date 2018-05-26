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В Киеве установлен исторический рекорд Лиги чемпионов

26.3тЧитать новость на украинском

Мадридский "Реал" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, который в финале турнира выставил точно такой же стартовый состав, что и год назад против "Ювентуса" (4:1).

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

На киевский матч против "Ливерпуля" Зинедин Зидан поставил следующих футболистов:

Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.

В "Ливерпуле" при этом нет ни одного игрока, который ранее играл в финале Лиги чемпионов.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале Лиги чемпионов.

Кроме того, фанаты "Ливерпуля" признались, чем удивил Киев.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объекты
Реал МадридФК Ливерпуль
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