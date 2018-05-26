В Киеве установлен исторический рекорд Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, который в финале турнира выставил точно такой же стартовый состав, что и год назад против "Ювентуса" (4:1).
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.
На киевский матч против "Ливерпуля" Зинедин Зидан поставил следующих футболистов:
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.
В "Ливерпуле" при этом нет ни одного игрока, который ранее играл в финале Лиги чемпионов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале Лиги чемпионов.
Кроме того, фанаты "Ливерпуля" признались, чем удивил Киев.
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