Мадридский "Реал" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, который в финале турнира выставил точно такой же стартовый состав, что и год назад против "Ювентуса" (4:1).

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

На киевский матч против "Ливерпуля" Зинедин Зидан поставил следующих футболистов:

Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.

В "Ливерпуле" при этом нет ни одного игрока, который ранее играл в финале Лиги чемпионов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале Лиги чемпионов.

Кроме того, фанаты "Ливерпуля" признались, чем удивил Киев.