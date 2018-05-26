В Киеве толпа избила фанатов "Ливерпуля": итоги спорта 25 мая

В Киеве толпа в масках напала на фанов "Ливерпуля", в украинский боец ММА выиграл чемпионский бой в России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 25 мая.
Кроме того, в Англии рассказали, как в Киеве решили проблему фанатов "Ливерпуля" и капитан "Реала" поддержал Украину в войне с Россией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Как стая собак": в Киеве толпа в масках напала на фанов "Ливерпуля"
Избиение фанов "Ливерпуля" в Киеве: появились фото побоища
Россия призналась в допинге? Что это значит
Жители Крыма едут на финал Лиги чемпионов. Но есть проблема, – постпред Порошенко
"Просто изумительно": в Англии рассказали, как в Киеве решили проблему фанатов "Ливерпуля"
"Все достаточно вежливо": российский журналист рассказал, как попал в Киев на финал Лиги чемпионов
Избиение фанов "Ливерпуля" в Киеве: полиция рассказала об участниках бойни
Украинский боец ММА выиграл чемпионский бой в России: видео
"Это невозможно": в Киеве расписались в бессилии перед "Газпромом" на финале Лиги чемпионов
"Не должны игнорировать": капитан "Реала" поддержал Украину в войне с Россией
Чего ждать от России на финале Лиги чемпионов в Киеве: версии украинцев