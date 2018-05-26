В Киеве толпа избила фанатов "Ливерпуля": итоги спорта 25 мая

В Киеве толпа в масках напала на фанов "Ливерпуля", в украинский боец ММА выиграл чемпионский бой в России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 25 мая.

Кроме того, в Англии рассказали, как в Киеве решили проблему фанатов "Ливерпуля" и капитан "Реала" поддержал Украину в войне с Россией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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