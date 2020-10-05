В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития

3 октября в Киеве Shakhtar Social совместно с Parimatch Foundation провели тренировку для детей с особенностями развития на площадке "Гимназии А+" в рамках своих социальных проектов — соответственно "Так, я можу" и "Давай, играй!".

Накануне матча против "Десны", событие посетил защитник ФК “Шахтер", игрок национальной сборной Украины Сергей Кривцов.

Защитник "Шахтера" провел тренировку по футболу с детьми, вручил подарки, сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

“Я, как отец троих детей, очень рад таким мероприятиям. Видеть настоящие, неподдельные эмоции, счастье в глазах и на лицах детей — это дорого стоит. Ребята, которые занимаются с детьми каждый день, делают большое дело. Я считаю, что таких мероприятий должно быть больше. Это большой плюс для руководства "Шахтера", что они не закрывают глаза, а наоборот помогают людям", — прокомментировал тренировку Сергей Кривцов.

Занятия для ребят с ментальными и физическими нарушениями проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве. Несмотря на карантинные ограничения, группы продолжают проводить занятия с учетом всех требований Министерства здравоохранения Украины. В каждом городе работает 2 группы по 15 детей, что составляет 120 человек.

“Очень рада, что сегодня нам удалось провести эту открытую тренировку спустя год. Мы увидели, что такой инструмент, как спорт работает: в начале наших тренировок дети часто разбегались, искали помощи у родителей, а сейчас мы видим сильную единую футбольную команду. Именно поэтому до конца годы мы планируем стартовать с этой программой еще в трех городах Украины. Наша программа помогает детям развиваться и социализироваться" — отметила Президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Следующая открытая тренировка для детей с особенностями развития состоится уже в октябре в одном из областных центров Украины.

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В рамках инициативы уже более 3500 детей, мальчиков и девочек получили возможность постоянно заниматься футболом. Желающие заниматься футболом в инклюзивных группах могут обратиться в Shakhtar Social по электронной почте letsplay@shakhtar.com