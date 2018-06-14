В Киеве состоится Всеукраинский Финал международного турнира по уличному футболу Neymar Jr's Five

Суббота, 16 Июня, 10:00 - 17:00, Почтовая площадь.

Всеукраинский финал международного чемпионата по уличному футболу Red Bull Neymar Jr's Five!

17 лучших команд со всей страны будут соревноваться за Национальный Кубок Red Bull Neymar Jr's Five, и возможность продолжить борьбу на мировой арене! Ведь победители поедут в Бразилию представлять Украину на Мировом Финале Neymar Jr's Five.

Международный авторский турнир по мини-футболу мировой звезды Неймара в Украине стартовал в марте и в течение трех месяцев квалификации проходили во Львове, Харькове, Днепре, Киеве, Одессе и Виннице. По результатам локальных отборочных турниров определились лучшие команды своих городов, которые уже в эту субботу продолжат путь к главному трофею.

16 июня на Почтовой площади будут происходить настоящие футбольные баталии, ведь на кону - поездка на Мировой финал, где будут соревноваться еще 60 стран, и незабываемая встреча с Неймаром.

Следить за ситуацией на поле помогут комментарии футбольного журналиста и ведущего финала Neymar Jr's Five - Дмитрия Поворознюка.

Правила соревнования довольно оригинальные. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат - 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.

Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Neymar Jr's Five, посетите веб-сайт www.neymarjrsfive.com.

16 июня на Почтовой площади в Киеве зрителей ждут динамичные игры 5х5, быстрые голы и игра навылет среди лучших команд Украины. Приходите и болейте за лучших!