В Киеве пройдет Национальный Финал международного турнира Red Bull Neymar Jr's Five

15 июня на Контрактовой площади в Киеве пройдет Национальный Финал Red Bull Neymar Jr's Five - крупнейшего в мире международного чемпионата по футболу в формате 5х5.

В течение апреля - июня по всей Украине проходили квалификации этого уникального авторского турнира Неймара.

Команды со всего мира начали свой путь от локальных отборов в своих странах, далее через Национальные финалы, и до Всемирного Финала, который состоится 13 июля в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

В этом году украинские отборочные турниры Red Bull Neymar Jr's Five прошли в Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Львове, Виннице, Луцке, Ивано-Франковске, Харькове и Киеве. Более 400 команд (почти 3000 игроков) пытались переиграть соперников и дойти до Национального финала, и теперь имеем 22 команды, которые продолжат борьбу.

Последних - киевских финалистов - определяли в предыдущие выходные.

8 и 9 июня 70 команд киевских футболистов соревновались за последние два места в Национальном финале, а переиграть всех удалось только ГРАНТЕХ и MOdas.

Обе команды уже не новички в этом турнире, и ежегодно участвуют в нем. И MOdas и ГРАНТЕХ уже побеждали в квалификациях, и в разные годы проходили в Национальный финал Red Bull Neymar Jr's Five, однако заветная победа и поездка в Бразилию им еще не доставалась.

Кто знает, возможно, все изменится в этом году. Ведь подготовка команд достойна победы - оба финальные матчи квалификации победители завершили с разгромным счетом 5:0, не дав ни единого шанса своим соперникам ИНТЕРу и ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ.

"Вы знаете, мы уже старожилы этого турнира, теперь готовимся к Национальному финалу, делаем выводы какие-то. Специфика турнира очень интересная и своеобразная, здесь цена ошибки очень высока", - делится впечатлениями капитан MOdas Александр Кульша.

Следующий этап на пути к Главному трофею - Национальный Финал Red Bull Neymar Jr's Five, который состоится 15 июня на Контрактовой площади в Киеве. В течение всего дня 22 команды из 11 городов Украины в насыщенной борьбе определят, кто же в этом году самый сильный и кто поедет в Бразилию представлять Украину на Мировом Финале.

Подарком для победителей Всемирного Финала станет встреча с легендарным Неймаром и игра против талантливого бразильца и его товарищей по команде.

Правила ежегодно остаются без изменений. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат - 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.

Детали о турнире: http://www.redbullneymarjrsfive.com/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/2229457687172828/

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