В Киеве объявили о закрытии НСК "Олимпийский": названа причина

Киевский НСК "Олимпийский" в середине апреля закроют для подготовки к проведению финального матча Лиги Чемпионов, сообщает пресс-служба главного стадиона страны.

В заявлении на официальном сайте "Олимпийского" сказано, что стадион будет закрыт для проведения любых мероприятий, экскурсионных туров и тренировок с 14 апреля по 5 июня. Это связано с с началом активной фазы подготовки к проведению финала Лиги Чемпионов, запланированного на 26 мая.

Таким образом, главная арена страны не будет принимать заключительные матчи чемпионата Украины с участием киевского "Динамо". Вновь откроет свои двери "Олимпийский" для всех желающих 6 июня.

К сожалению, финал Лиги Чемпионов пройдет без украинских команд. Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что донецкий "Шахтер" в 1/8 финала уступил итальянской "Роме" и завершил свои выступления в главном клубном турнире Европы.